BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch nach der Testspielniederlage ein positives Fazit zieht

Am Dienstag bestritten die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen ihre erste Partie nach mehr als drei Wochen. Wer fehlte, wer sein Debüt gab und wie es jetzt weitergeht.

Die einfachen Gegentore für die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau, sie störten Trainer Norman Rentsch selten so wie am Dienstagnachmittag. Denn das seine Mannschaft ihr erstes von zwei Testspielen in dieser Woche verlor, damit konnte der Coach gut leben. Das Ergebnis gegen den tschechischen Erstligisten Házená Kynžvart, der... Die einfachen Gegentore für die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau, sie störten Trainer Norman Rentsch selten so wie am Dienstagnachmittag. Denn das seine Mannschaft ihr erstes von zwei Testspielen in dieser Woche verlor, damit konnte der Coach gut leben. Das Ergebnis gegen den tschechischen Erstligisten Házená Kynžvart, der...