Den Bewertern über die Schulter geschaut: So arbeiten Schiedsrichter-Beobachter im Kreisverband Fußball Zwickau

Über den Einsatz von Schiedsrichter-Beobachtern und die Auswirkung auf die Spielleitung gibt es unter Fans viele Vermutungen. Welche davon stimmen? „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

„Der Schiedsrichter pfeift so streng – da ist bestimmt ein Beobachter vor Ort.“ Oder: „Die kennen sich ja, da weiß der Schiedsrichter doch sowieso, dass er gerade beobachtet wird“. Solche und ähnliche Sätze sind auf vielen Fußballplätzen zu hören – vor allem, wenn sich Zuschauer am Spielfeldrand eifrig Notizen machen. Doch wie...