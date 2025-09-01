Der AC Werdau mit „mehr Biss“: So kam es in der Ringer-Regionalliga zum deutlichen Sieg bei Germania Artern

Werdau
Die Westsachsen haben auch den zweiten Kampf der neuen Saison für sich entschieden. Der Mannschaftsleiter freute sich in Thüringen vor allem über zwei knapp gewonnene Duelle.
Das klare Endergebnis von 20:4 für den AC 1897 Werdau täuschte am Samstag nach dem Auswärtskampf der Ringer-Regionalliga beim AC Germania Artern etwas über das Geschehen auf der Matte hinweg. „Wir sind auf einen starken Gegner getroffen. Das sieht man schon daran, dass fast alle Kämpfe über die komplette Zeit gingen“, sagte der Werdauer...
