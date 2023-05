Doppelter Jubel beim Fraureuther Handball-Club

Es ist eine beeindruckende Bilanz der Fraureuther Handballerinnen: 15 Siege in 16 Spielen, zu Hause ungeschlagen und souveräner Bezirksliga-Meister. Auch wenn Letzteres bereits vor dem Heimspiel am Samstag feststand, so feierte die Mannschaft den 32:30-Sieg gegen den TSV Lichtentanne ausgiebig. Schließlich gab es erst jetzt Pokal und Medaillen....