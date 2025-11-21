„Ein perfektes Wochenende“: Crimmitschauer Eisschnellläufern gelingt zum Weltcupauftakt ein historischer Erfolg

Werdau
Die Olympischen Winterspiele im Februar sind das große Ziel von Felix Maly und Fridtjof Petzold. Dafür haben beide jetzt den ersten großen Schritt gemacht – ebenso wie ein deutsches Ausnahmetalent.
So wirklich in Worte fassen kann Felix Maly gar nicht, was ihm da am vergangenen Wochenende gelungen ist. Beim Weltcupauftakt der Eisschnellläufer in Salt Lake City zeigte der gebürtige Crimmitschauer, der seit vielen Jahren in Erfurt lebt und trainiert, am späten Sonntagabend deutscher Zeit ein beherztes Rennen im Massenstart – und belohnte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.