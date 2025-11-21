Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Ein perfektes Wochenende“: Crimmitschauer Eisschnellläufern gelingt zum Weltcupauftakt ein historischer Erfolg

Erstmals in seiner Karriere überhaupt stand Felix Maly (links) beim Weltcup auf dem Podest. Im Massenstart landete er hinter Jorrit Bergsma aus den Niederlanden und vor Antoine Gelinas-Beaulieu aus Kanada auf Platz 2.
Erstmals in seiner Karriere überhaupt stand Felix Maly (links) beim Weltcup auf dem Podest. Im Massenstart landete er hinter Jorrit Bergsma aus den Niederlanden und vor Antoine Gelinas-Beaulieu aus Kanada auf Platz 2. Bild: IMAGO/Orange Pictures
Erstmals in seiner Karriere überhaupt stand Felix Maly (links) beim Weltcup auf dem Podest. Im Massenstart landete er hinter Jorrit Bergsma aus den Niederlanden und vor Antoine Gelinas-Beaulieu aus Kanada auf Platz 2.
Erstmals in seiner Karriere überhaupt stand Felix Maly (links) beim Weltcup auf dem Podest. Im Massenstart landete er hinter Jorrit Bergsma aus den Niederlanden und vor Antoine Gelinas-Beaulieu aus Kanada auf Platz 2. Bild: IMAGO/Orange Pictures
Werdau
„Ein perfektes Wochenende“: Crimmitschauer Eisschnellläufern gelingt zum Weltcupauftakt ein historischer Erfolg
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Olympischen Winterspiele im Februar sind das große Ziel von Felix Maly und Fridtjof Petzold. Dafür haben beide jetzt den ersten großen Schritt gemacht – ebenso wie ein deutsches Ausnahmetalent.

So wirklich in Worte fassen kann Felix Maly gar nicht, was ihm da am vergangenen Wochenende gelungen ist. Beim Weltcupauftakt der Eisschnellläufer in Salt Lake City zeigte der gebürtige Crimmitschauer, der seit vielen Jahren in Erfurt lebt und trainiert, am späten Sonntagabend deutscher Zeit ein beherztes Rennen im Massenstart – und belohnte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
3 min.
Für den Traum von einer Olympiamedaille: Eisschnelllauf-Trio aus Sachsen startet ungewöhnliche Spendenkampagne
Die Eisschnellläuferinnen Lea-Sophie Scholz, Josephine Schlörb und Josie Hofmann (von vorn) träumen von einer Olympiamedaille in der Teamverfolgung.
Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts Mylau ist als Teil eines Trios eine der großen Hoffnungen für die Winterspiele in Mailand. Auf dem Weg zum Erfolg reicht die sportliche Vorbereitung allein aber nicht aus.
Anika Zimny
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
22.10.2025
5 min.
Olympia 2026 im Blick: Crimmitschauer Eisschnellläufer macht auch ohne Meistertitel den ersten Schritt
Fridtjof Petzold legt den vollen Fokus auf Olympia 2026. Den ersten Schritt dorthin hat er bei der Deutschen Meisterschaft in Inzell gemacht.
Die nationalen Titelkämpfe am Wochenende in Inzell waren für Fridtjof Petzold die erste Bewährungsprobe für das große Karriereziel. Nicht nur er kann mit einem guten Gefühl in die Weltcups gehen.
Anika Zimny
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel