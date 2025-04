Einen Tag vorm 90. Geburtstag: Ehrenmitglied des AC 1897 Werdau verstorben

Der Ringerverein trauert um Horst Hinze und würdigt dessen große Verdienste. Bereits 2023 wurde Sorge dafür getragen, dass sein Name nicht so schnell in Vergessenheit gerät.

Eine traurige Nachricht hat in dieser Woche der AC 1897 Werdau verkündet: Ehrenmitglied Horst Hinze ist am Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Am Tag darauf wäre er 90 Jahre alt geworden. Ein Satz aus dem Nachruf des Vereins beschreibt prägnant, welche Verdienste sich Horst Hinze in mehr als 60 Jahren als Aktiver, Trainer,...