Eisschnelllauf: Crimmitschauer und Mylauerin sind auf der großen Weltcup-Bühne dabei

Vier Titel holten Eisschnellläufer aus Westsachsen und dem Vogtland bei der Deutschen Meisterschaft. Für den Crimmitschauer Fridtjof Petzold kommt es im Weltcup-Zirkus vor allem auf ein Rennen ganz besonders an.

Die westsächsischen Eisschnellläufer haben sich bei der Deutschen Meisterschaft in Inzell am Wochenende so erfolgreich wie bisher nur selten präsentiert. Am Ende standen für die Starterinnen und Starter aus der Region vier Titel sowie drei weitere Podestplätze in der Max-Aicher-Arena zu Buche. Mit diesen Leistungen sicherte sich das Quartett...