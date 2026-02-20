Werdau
Mit den Rennen im Massenstart gehen am Samstag die Wettbewerbe auf dem Eisoval zu Ende. Ein Duo aus Westsachsen könnte im besten Fall um Medaillen mitlaufen.
Wenn am Samstagnachmittag mit den Massenstartrennen der Frauen und Männer die Eisschnelllaufwettbewerbe der Olympischen Winterspiele in Italien enden, dann sind die beiden Crimmitschauer Felix Maly und Fridtjof Petzold ebenso wie Josie Hofmann (Crimmitschau) und die Dresdnerin Josephine Schlörb zunächst auf sich allein gestellt. „Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 20.02.2026 | 14:27 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG