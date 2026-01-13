Eisschnelllauf: Sachsenmeistertitel krönt erfolgreiches Wochenende

Werdau
Gleich bei zwei Wettkämpfen waren die Sportler des Polizeisportvereins unterwegs. Das wertvollste Ergebnis gab es in Chemnitz.
Der Sachsenmeistertitel für Elisabeth Schweizer-Theodor in der Altersklasse 15 war am Wochenende das wertvollste Ergebnis für die Eisschnellläufer des Crimmitschauer Polizeisportvereins beim Wettkampf in Chemnitz. Auf der Bahn im Küchwald setzte sich die Crimmitschauerin sowohl über 500 als über 1500 Meter durch und stand so auch in der...
