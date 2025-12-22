MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Direkt nach dem 40:0 gegen den RV Hannover gab es für die Ringer des AC 1897 Werdau die Silbermedaillen für Platz 2 in der Regionalliga.
Direkt nach dem 40:0 gegen den RV Hannover gab es für die Ringer des AC 1897 Werdau die Silbermedaillen für Platz 2 in der Regionalliga. Bild: Monty Gräßler
Direkt nach dem 40:0 gegen den RV Hannover gab es für die Ringer des AC 1897 Werdau die Silbermedaillen für Platz 2 in der Regionalliga.
Direkt nach dem 40:0 gegen den RV Hannover gab es für die Ringer des AC 1897 Werdau die Silbermedaillen für Platz 2 in der Regionalliga. Bild: Monty Gräßler
Werdau
Feiertag beim AC 1897 Werdau: Vizemeister lässt zum Abschluss der Saison noch einmal die Muskeln spielen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Heimkampf der Ringer-Regionalliga gegen Hannover wurde am Samstag zu einer einseitigen Angelegenheit. Beim 40:0 haben vier Duelle aus ganz unterschiedlichen Gründen für Gesprächsstoff gesorgt.

Ansgar Reinke band den Sack zu: Der Lockenkopf des AC 1897 Werdau hatte nach seinem Sieg im Freistil-Kampf der Gewichtsklasse bis 80 kg am Samstagabend doppelten Grund zur Freude. Zum einen verließ er bei seinem 16. Einsatz in dieser Saison zum 16. Mal als Sieger die Matte. Zum anderen stand er seinen Teamkameraden nicht nach und sorgte wie die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
2 min.
„Das war ein gebrauchter Tag“ – Ringer des AC Werdau müssen Spitzenplatz hergeben
Für Fernando Mahamoud (rot) – hier neben Andrei Zugrav (Pausa/Plauen) in einer Szene vom vergangenen Kampftag – und den AC Werdau gab es gegen Gelenau/Markneukirchen II nichts zu holen.
Beim Auswärtskampf in Gelenau stand am Ende eine deutliche 9:20-Niederlage für den Regionalligisten zu Buche. Das Rennen um die Meisterschaft bleibt weiter offen.
Lukas Strechel
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
09.12.2025
2 min.
Nur fünf Punkte für den Gegner: Werdauer Ringer werden gegen Lugau ihrer Favoritenrolle gerecht
Der Werdauer Konstantin Valassis (links) erkämpfte gegen Danish Sakhizada am Samstag die volle Punktzahl fü sein Team.
Der Heimkampf in der Regionalliga Mitteldeutschland erwies sich für die Westsachsen als klare Angelegenheit. Im spannenden Saisonfinale geht der Blick ober ohnehin schon wieder nach vorn.
Monty Gräßler
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
Mehr Artikel