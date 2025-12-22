Feiertag beim AC 1897 Werdau: Vizemeister lässt zum Abschluss der Saison noch einmal die Muskeln spielen

Der Heimkampf der Ringer-Regionalliga gegen Hannover wurde am Samstag zu einer einseitigen Angelegenheit. Beim 40:0 haben vier Duelle aus ganz unterschiedlichen Gründen für Gesprächsstoff gesorgt.

Ansgar Reinke band den Sack zu: Der Lockenkopf des AC 1897 Werdau hatte nach seinem Sieg im Freistil-Kampf der Gewichtsklasse bis 80 kg am Samstagabend doppelten Grund zur Freude. Zum einen verließ er bei seinem 16. Einsatz in dieser Saison zum 16. Mal als Sieger die Matte. Zum anderen stand er seinen Teamkameraden nicht nach und sorgte wie die...