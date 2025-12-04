Filmeraten beim 23. Weihnachts-Schauturnen: So wurde das Publikum bei der SG Friedrichsgrün ins Programm eingebunden

Die alljährliche Veranstaltung in der Adventszeit war am Sonntag erneut ein voller Erfolg. Der Nachwuchs präsentierte sein Können auf der Matte – und regte dabei die grauen Zellen der Zuschauer an.

Die Halle der SG Friedrichsgrün war am vergangenen Sonntag wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Turnabteilung hatte zum 23. Weihnachtsschauturnen eingeladen – und sich auch in diesem Jahr eine besondere Aktion einfallen lassen. Angelehnt an die ARD-Sendung „Jung gegen Alt“ mussten zwei zufällig ausgewählte Eltern aus dem... Die Halle der SG Friedrichsgrün war am vergangenen Sonntag wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Turnabteilung hatte zum 23. Weihnachtsschauturnen eingeladen – und sich auch in diesem Jahr eine besondere Aktion einfallen lassen. Angelehnt an die ARD-Sendung „Jung gegen Alt“ mussten zwei zufällig ausgewählte Eltern aus dem...