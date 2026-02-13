MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ist trotz einiger personeller Sorgen optimistisch: Lichtensteins Trainer Julius Michel.
Ist trotz einiger personeller Sorgen optimistisch: Lichtensteins Trainer Julius Michel. Bild: Markus Pfeifer
Ist trotz einiger personeller Sorgen optimistisch: Lichtensteins Trainer Julius Michel.
Ist trotz einiger personeller Sorgen optimistisch: Lichtensteins Trainer Julius Michel. Bild: Markus Pfeifer
Zwickau
Fortschritt Lichtenstein: Fragezeichen vor dem Schöneck-Spiel
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sachsenklasse-Fußballer des SSV müssen am Sonntag im Vogtland nachsitzen. Allerdings steht die Partie erneut auf der Kippe.

Bei den Sachsenklasse-Fußballern des SSV Fortschritt Lichtenstein steht das Nachholspiel beim Spitzenreiter VfB Schöneck auf dem Plan. Die Partie, die im November ausfiel, als Fortschritt noch Zweiter der Sachsenklasse West war, soll am Sonntag (14 Uhr) nachgeholt werden. Nun sind die Lichtensteiner Siebte und haben Personalsorgen. Gleich acht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
27.01.2026
2 min.
Volleyballteams aus Lichtenstein und St. Egidien mit Kontrastprogramm zu den Hinspielen
Sowohl die Lichtensteiner Frauen als auch die Männer aus St. Egidien waren gefordert.
Während die Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein auswärts auftrumpfen konnten, patzten die Männer des SSV St. Egidien in der Sachsenklasse trotz Heimvorteils.
Markus Pfeifer
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:00 Uhr
1 min.
Fußball: Für den VfB Schöneck wird es ernst – vier andere haben noch Generalprobe
Symbolfoto: Pixabay
Eine Woche vor dem Rückrundenstart in den Fußball-Ligen des sächsischen Verbandes wird nochmal fleißig getestet. Für den Überraschungs-Spitzenreiter geht es schon um Punkte.
Thomas Gräf
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
Mehr Artikel