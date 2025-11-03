Für Fraureuth läuft es rund: Verbandsliga-Handballer stehen so gut da wie noch nie seit dem Aufstieg

Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Westsachsen einen Sieg mit einem Tor Unterschied. Auf dem Punktekonto hat das Team nun fast so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Saison.

Will man die Zufriedenheit der Männer des HC Fraureuth mit dem ersten Saisondrittel in der Handball-Verbandsliga einschätzen, dann ist der Blick in die Statistik ein guter Weg. Nach sieben Spielen hat das Team, das im Frühjahr bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern musste, acht Punkte auf dem Konto. Vor zwölf Monaten war es zum gleichen...