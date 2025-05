Fußball-Sachsenliga: Fährt der VfB Empor Glauchau gegen den SC Borea Dresden Big Points im Titelrennen ein?

Die Westsachsen haben am Sonntag ein wichtiges Heimspiel vor der Brust. Auf die Zuschauer wartet ein Dankeschön der Mannschaft.

An der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga ist es nach dem 1:1 des VfB Empor Glauchau vom vergangenen Wochenende gegen Markranstädt wieder etwas enger geworden. Die Westsachsen führen das Klassement weiter mit 50 Zählern an, doch dahinter liegen Handwerk Rabenstein und Dresden-Laubegast nun wieder in Schlagdistanz. Zu Stahl Riesa (34 Punkte)...