Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal absolviert Trainingslager in Leipzig

Die Westsachsen werden für das lange Wochenende laut Vereinsangaben auch vom Sächsischen Verband bezuschusst. Ein Testspiel ist ebenso geplant.

Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal ist von Freitag bis Sonntag in Leipzig zu Gast und absolviert dort ein Trainingslager in der Sportschule „Egidius Braun" des Sächsischen Fußballverbandes. Zustande kam das Trainingslager, weil der Verband laut Heiko Fröhlich, Vereinschef bei HOT 05, schon lange die Meistertitel der...