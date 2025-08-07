Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthaler trainieren die nächsten Tage in Leipzig.
Die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthaler trainieren die nächsten Tage in Leipzig. Bild: Symbolbild: JovialFox - stock.adobe.com
Die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthaler trainieren die nächsten Tage in Leipzig.
Die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthaler trainieren die nächsten Tage in Leipzig. Bild: Symbolbild: JovialFox - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal absolviert Trainingslager in Leipzig
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen werden für das lange Wochenende laut Vereinsangaben auch vom Sächsischen Verband bezuschusst. Ein Testspiel ist ebenso geplant.

Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal ist von Freitag bis Sonntag in Leipzig zu Gast und absolviert dort ein Trainingslager in der Sportschule „Egidius Braun“ des Sächsischen Fußballverbandes. Zustande kam das Trainingslager, weil der Verband laut Heiko Fröhlich, Vereinschef bei HOT 05, schon lange die Meistertitel der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
3 min.
Futsal-Bundesliga: Vereinschef von HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal versucht im Testspiel die Emotionen zu bändigen
Neuzugang Dini Abdelmoghit (r.) von HOT 05 Futsal zeigte in den Testspielen gegen Pilsen vollen Einsatz.
Die Westsachsen spielten am Wochenende gleich zweimal gegen den tschechischen Vizemeister aus Pilsen. Vor allem das erste Duell sprühte allerdings schon vor Wettkampfcharakter.
Markus Pfeifer
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
31.07.2025
1 min.
Futsal-Bundesliga: HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal mit Testspiel-Doppelpack gegen den Vizemeister aus Tschechien
Am Wochenende rollt im Hot-Sportzentrum wieder der Ball.
Die Westsachsen spielen am Samstag und am Sonntag gegen Pilsen. Vor dem ersten Duell wird das HOT-05-Team vorgestellt.
Markus Pfeifer
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel