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Das Team von HOT 05, hier Ermin Kojic (rot), muss gegen Bielefeld bestehen.
Das Team von HOT 05, hier Ermin Kojic (rot), muss gegen Bielefeld bestehen. Foto: Markus Pfeifer/Archiv
Das Team von HOT 05, hier Ermin Kojic (rot), muss gegen Bielefeld bestehen.
Das Team von HOT 05, hier Ermin Kojic (rot), muss gegen Bielefeld bestehen. Foto: Markus Pfeifer/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Futsal: Playoffs starten für Team aus Hohenstein-Ernstthal
Von Markus Pfeifer
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Für HOT 05 Futsal wird es ernst im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Los geht es am Samstag in Bielefeld.

Nach Platz 2 in der Hauptrunde der Futsal-Bundesliga starten für HOT 05 Futsal die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Im Viertelfinale wartet mit dem MCH Bielefeld ein Gegner, der über einen starken Kader verfügt, aber für wechselhafte Leistungen bekannt ist. Im letzten Aufeinandertreffen beim 3:2-Heimsieg im Februar hatten die 05er Mühe...
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