Generalprobe im Pokal

Rollstuhlbasketball: RB Zwickau spielt in Thüringen

Für die Rollstuhlbasketballer des Bundesliga-Aufsteigers RB Zwickau wird es langsam ernst: Die Mannschaft kommt am Wochenende in der ersten Runde des deutschen Pokalwettbewerbes auf den Prüfstand. Im thüringischen Elxleben treffen die Zwickauer am Samstag, 13 Uhr zunächst auf den österreichischen RSC Tirol, der seine...