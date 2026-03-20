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Hayden Siebuhr (links) – hier im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Lahn Dill – und RB Zwickau bekommen es am Samstag mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter aus Thüringen zu tun.
Hayden Siebuhr (links) – hier im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Lahn Dill – und RB Zwickau bekommen es am Samstag mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter aus Thüringen zu tun. Foto: IMAGO/Beautiful Sports
Hayden Siebuhr (links) – hier im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Lahn Dill – und RB Zwickau bekommen es am Samstag mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter aus Thüringen zu tun.
Hayden Siebuhr (links) – hier im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Lahn Dill – und RB Zwickau bekommen es am Samstag mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter aus Thüringen zu tun. Foto: IMAGO/Beautiful Sports
Zwickau
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Westsachsen
Redakteur
Von Anika Zimny
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Das derzeit wohl beste Team im deutschen Rollstuhl-Basketball ist am Samstag in Mosel zu Gast. Im Handball treffen direkte Tabellennachbar aufeinander und die Volleyballer liefern sich ein Fernduell.

Der FSV Zwickau spielt schon am Freitagabend auswärts in Halle, die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen haben immer noch frei und die Eispiraten verabschieden sich abseits des Eisfläche von ihren Fans – trotzdem wird am Wochenende einiges geboten aus sportlicher Sicht in Westsachsen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
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