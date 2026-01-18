MENÜ
Der TSV Crossen gewann insgesamt neun seiner zehn Spiele und kürte sich zum ersten Marx Städter Hallenpokalsieger. Im Finale mussten sie die Nerven im Neunmeterschießen behalten.
Der TSV Crossen gewann insgesamt neun seiner zehn Spiele und kürte sich zum ersten Marx Städter Hallenpokalsieger. Im Finale mussten sie die Nerven im Neunmeterschießen behalten. Bild: Markus Pfeifer
Zwickau
Hallenfußball: TSV Crossen lässt Konkurrenz beim ersten Marx Städter Hallenpokal keine Chance
Von Philip Meyer
Nach einer erfolgreichen Vorrunde hatte auch das Finale des Marx Städter Hallenpokals einiges zu bieten. Die Entscheidung, zurück zu den alten Regeln zu wechseln, erwies sich als Volltreffer.

Zehn Spiele, neun Siege, 41:7 Tore – mehr als verdient ist der TSV Crossen der Sieger der Premierenauflage des Marx Städter Hallenpokals des Kreisverbandes Fußball Zwickau und damit der inoffizielle Titelträger der Hallenkreismeisterschaft in Zwickau. „Wir waren mit der Leistung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Das Niveau wurde im...
