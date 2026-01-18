Hallenfußball: TSV Crossen lässt Konkurrenz beim ersten Marx Städter Hallenpokal keine Chance

Nach einer erfolgreichen Vorrunde hatte auch das Finale des Marx Städter Hallenpokals einiges zu bieten. Die Entscheidung, zurück zu den alten Regeln zu wechseln, erwies sich als Volltreffer.

Zehn Spiele, neun Siege, 41:7 Tore – mehr als verdient ist der TSV Crossen der Sieger der Premierenauflage des Marx Städter Hallenpokals des Kreisverbandes Fußball Zwickau und damit der inoffizielle Titelträger der Hallenkreismeisterschaft in Zwickau. „Wir waren mit der Leistung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Das Niveau wurde im... Zehn Spiele, neun Siege, 41:7 Tore – mehr als verdient ist der TSV Crossen der Sieger der Premierenauflage des Marx Städter Hallenpokals des Kreisverbandes Fußball Zwickau und damit der inoffizielle Titelträger der Hallenkreismeisterschaft in Zwickau. „Wir waren mit der Leistung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Das Niveau wurde im...