Hallenmasters in Zwickau: Das sind für Matthias Krauß die Erfolgsfaktoren des Traditionsturniers

Zwickau. Vor mehr als zwei Jahrzehnten hatte der Zwickauer die Idee zum Budenzauber. Über die Bedeutung der Westsachsenauswahl und die Planung für die nächsten Jahre sprach Anika Zimny mit ihm.

Freie Presse: Herr Krauß, eine ausverkaufte Sparkassen-Arena, tolle Stimmung und spannender Fußball: Ihr Fazit vom 21. Hallenmasters kann nur positiv ausfallen. Freie Presse: Herr Krauß, eine ausverkaufte Sparkassen-Arena, tolle Stimmung und spannender Fußball: Ihr Fazit vom 21. Hallenmasters kann nur positiv ausfallen.