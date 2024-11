Handball: Dezimierte HSG-Frauen werden für ihren Kampfgeist nicht belohnt

Nur mit einer Auswechselspielerin sind die Oberliga-Handballerinnen aus Langenhessen und Crimmitschau in Markranstädt angetreten. Warum die Niederlage trotzdem besonders ärgerlich war.

Beim Blick in die Statistik wirkt die knappe 26:27-Niederlage der Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau gar nicht so schlimm. Denn die Gäste traten am Sonntag beim SC Markranstädt II stark ersatzgeschwächt an. Nur eine Auswechselspielerin stand Trainerin Corina Cupcea zur Verfügung. „Die Mädels, die da waren, haben...