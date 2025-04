Handball: Fraureuther Teams stehen sich am Heimspieltag selbst im Weg

Jeweils mit einer Führung gingen die Verbandsligafrauen und -männer am Samstag in die Halbzeit, am Ende standen beide Mannschaften trotzdem ohne Punkte da. Den Klassenerhalt haben sie nun nur noch bedingt selbst in der Hand.

Die Handballerinnen und Handballer des HC Fraureuth haben es am Samstag in eigener Halle jeweils verpasst, wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu sammeln. Zwar gingen beide Teams mit einer 15:13-Führung in die Halbzeit, konnten diese im zweiten Abschnitt aber nicht behaupten. So müssen die Mannschaften in den...