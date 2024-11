Handball: Für den HC Fraureuth ist am Heimspieltag nichts zu holen

Die Niederlage der Männer in der Verbandsliga am Samstag kam wenig überraschend. Die Frauen hingegen hatten genügend Chancen, den Heimsieg im Derby gegen Limbach-Oberfrohna klar zu machen.

Die Siegesserie der Fraureuther Verbandsliga-Handballerinnen ist gerissen. Beim 22:23 am Samstag im Derby gegen den BSV Limbach-Oberfrohna musste das Team die erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen. Gegen die spielstarken Gäste lag das vor allem an der mangelnden Chancenverwertung der Fraureutherinnen. Die waren nach ausgeglichenem...