Handball: HC Fraureuth jubelt doch noch über den doppelten Klassenerhalt

Die Frauen und Männer des Vereins spielen auch kommende Saison jeweils in der Verbandsliga. Warum bei den Frauen die Stimmung im Derby bis zum Schluss angespannt blieb und womit sich die Männer belohnen.

„Hier regiert der HCF“, so hallte es am frühen Sonntagabend aus der Erich-Glowatzky-Halle in Fraureuth. Und das mit Recht: Sowohl die Frauen- als auch die Männermannschaft des Handballclubs belohnte sich im letzten Saisonspiel der Verbandsliga mit einem Sieg, der für beide Teams zudem den sicheren Klassenerhalt bedeutete. Vor gut gefüllten...