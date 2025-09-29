Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die ersatzgeschwächten Fraureuther Handballer mussten in Chemnitz erneut Punkte hergeben.
Die ersatzgeschwächten Fraureuther Handballer mussten in Chemnitz erneut Punkte hergeben. Bild: Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Die ersatzgeschwächten Fraureuther Handballer mussten in Chemnitz erneut Punkte hergeben.
Die ersatzgeschwächten Fraureuther Handballer mussten in Chemnitz erneut Punkte hergeben. Bild: Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Werdau
Handball: HC Fraureuth kann Personalsorgen noch immer nicht abschütteln
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz zwei Niederlagen in Folge sieht Trainer Gerd Jüngling derzeit keinen Grund zur Sorge beim Handball-Verbandsligisten. Worauf der Coach und die Mannschaft jetzt hoffen.

„Wir haben das Spiel gleich am Anfang verloren“, zog Trainer Gerd Jüngling nach der klaren 26:32-Niederlage der Verbandsliga-Handballer des HC Fraureuth am Samstag gegen Union Chemnitz Bilanz. Nachdem die Fraureuther Notbesetzung schon in der vergangenen Woche gegen Freiberg die Punkte liegen ließ, hatte sie diesmal von Beginn an keine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
3 min.
Fraureuther Handballer trotzen ihren Personalsorgen – aber nur teilweise
Der Fraureuther Axel Bauer (hier im Spiel gegen den HC Glauchau/Meerane II) konnte gegen Weißenborn zwei Tore verbuchen.
In dezimierter Aufstellung mussten am Wochenende sowohl die Frauen als auch die Männer vom HC Fraureuth zu ihren Auswärtsspielen antreten. Auf welche besondere Lösung letztere zurückgreifen konnten.
Lukas Strechel
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
22.09.2025
1 min.
Handball: Notbesetzung des HC Fraureuth geht in Freiberg unter
Stark ersatzgeschwächt musste der HCF eine Niederlage einstecken.
Die Männer des HCF haben in der Verbandsliga deutlich verloren. Trotzdem fällt die Zwischenbilanz nach vier Spieltagen positiv aus.
Gerd Jüngling
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel