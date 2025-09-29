Handball: HC Fraureuth kann Personalsorgen noch immer nicht abschütteln

Trotz zwei Niederlagen in Folge sieht Trainer Gerd Jüngling derzeit keinen Grund zur Sorge beim Handball-Verbandsligisten. Worauf der Coach und die Mannschaft jetzt hoffen.

„Wir haben das Spiel gleich am Anfang verloren“, zog Trainer Gerd Jüngling nach der klaren 26:32-Niederlage der Verbandsliga-Handballer des HC Fraureuth am Samstag gegen Union Chemnitz Bilanz. Nachdem die Fraureuther Notbesetzung schon in der vergangenen Woche gegen Freiberg die Punkte liegen ließ, hatte sie diesmal von Beginn an keine...