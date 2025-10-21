Handball: HC Fraureuth sorgt zum Sachsenpokalauftakt für faustdicke Überraschung – HC Pleißental streicht knapp die Segel

Werdau
Dass der Pokal sprichwörtlich seine eigenen Gesetze hat, unterstrichen die Fraureuther Männer am Wochenende. Ähnliches galt für die Frauen der HSG Langenhessen/Crimmitschau – aber im negativen Sinne.
Trainer Gerd Jüngling brauchte auch am Montagmittag noch ein paar Sekunden, um überhaupt Worte zu finden für die Leistung der Verbandsliga-Handballer des HC Fraureuth wenige Stunden zuvor. Und der Coach bekannte freimütig, dass er vor der Partie seiner Mannschaft am Sonntag in der ersten Runde des Sachsenpokal-Wettbewerbs gegen den SV 04...
