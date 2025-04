Handball: Heimspieltag endet für Fraureuther Verbandsligateams ohne Punkte

Jeweils gegen Konkurrenz aus Leipzig ging es am Samstag für die Frauen und Männer des HC Fraureuth. Nur in einer Partie blieb es aber längere Zeit spannend.

Nicht von Erfolg gekrönt war der Heimspieltag der Fraureuther Verbandsligateams am Samstag gegen die Mannschaften der SG LVB aus Leipzig. Sowohl die Frauen als auch die Männer mussten sich den Gästen geschlagen geben. In beiden Partien sah es nur in der Anfangsphase gut aus für die Handballerinnen und Handballer aus Westsachsen.