Nach der frühen Führung brachen die Fraureuther Frauen – im Bild am Ball Madlene Radau – ein und ließen die ersten Punkte erneut liegen.
Nach der frühen Führung brachen die Fraureuther Frauen – im Bild am Ball Madlene Radau – ein und ließen die ersten Punkte erneut liegen. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Handball: Knoten beim Fraureuther Frauenteam will auch im vierten Anlauf nicht platzen
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Verbandsliga steht die Mannschaft aus Westsachsen als einzige noch ohne Punkte da. Die Männer des Vereins hingegen schwimmen weiter auf der Erfolgswelle.

Mission geglückt und den Schwung aus dem Sensationssieg im Sachsenpokalwettbewerb vor einer Woche gegen Oberligist Plauen-Oberlosa II mitgenommen – das konnten die Verbandsliga-Handballer des HC Fraureuth am Samstag nach dem Spiel gegen den SC DHfK Leipzig III vermelden. Nach langen Personalproblemen konnte das Team endlich wieder auf mehr als...
