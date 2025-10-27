Handball: Knoten beim Fraureuther Frauenteam will auch im vierten Anlauf nicht platzen

In der Verbandsliga steht die Mannschaft aus Westsachsen als einzige noch ohne Punkte da. Die Männer des Vereins hingegen schwimmen weiter auf der Erfolgswelle.

Mission geglückt und den Schwung aus dem Sensationssieg im Sachsenpokalwettbewerb vor einer Woche gegen Oberligist Plauen-Oberlosa II mitgenommen – das konnten die Verbandsliga-Handballer des HC Fraureuth am Samstag nach dem Spiel gegen den SC DHfK Leipzig III vermelden. Nach langen Personalproblemen konnte das Team endlich wieder auf mehr als...