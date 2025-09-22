Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stark ersatzgeschwächt musste der HCF eine Niederlage einstecken.
Stark ersatzgeschwächt musste der HCF eine Niederlage einstecken. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Werdau
Handball: Notbesetzung des HC Fraureuth geht in Freiberg unter
Von Gerd Jüngling
Die Männer des HCF haben in der Verbandsliga deutlich verloren. Trotzdem fällt die Zwischenbilanz nach vier Spieltagen positiv aus.

Mit nur sieben Spielern sind die Handballer des HC Fraureuth zum Verbandsliga-Auswärtsspiel bei der HSG Freiberg II angereist. Nach dem 29:26-Sieg gegen Weißenborn ging der HCF dennoch optimistisch in die Partie. Doch die schwächelnde Abwehr sorgte schnell für einen klaren Rückstand (4:8/10. Minute). Zumindest die Angriffsleistung konnte sich...
