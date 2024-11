Handball-Verbandsliga: HC Glauchau/Meerane II zieht Haien den Zahn

Die zweite Männermannschaft der Westsachsen hat auswärts beim HSV Mölkau in Leipzig gewonnen. Die Rote Laterne gaben sie damit ab. Auch die Frauen punkteten auswärts.

Die Niederlagenserie ist durchbrochen. Nach sieben Pleiten in Folge feierten die Verbandsliga-Handballer des HC Glauchau/Meerane endlich ihren zweiten Saisonsieg. Mit 28:25 (13:12) setzten sie sich in Leipzig beim HSV Mölkau durch. Euphorie löste der Sieg noch nicht aus, doch Zuversicht und Hoffnung stiegen nach dem Erfolg wieder an. „Das war...