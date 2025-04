Handball-Verbandsliga: HC Glauchau/Meerane kassiert zwei Niederlagen in Fraureuth

Am letzten Spieltag der Saison gab es für die Mannschaften aus Glauchau und Meerane in den Westsachsenderbys nichts zu holen. Warum den Frauen das Glück und den Männern die Kraft fehlte.

Zwei äußerst spannende Begegnungen haben die Zuschauer am Sonntag in der Sporthalle Fraureuth erlebt, als sowohl die Frauen- als auch die zweite Männermannschaft des HC Glauchau/Meerane beim HCF zu ihren jeweils letzten Saisonspielen in der Handball-Verbandsliga zu Gast waren. In beiden Partien war für die Gäste mehr drin - am Ende fehlte...