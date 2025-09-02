Handball-Verbandsliga: Welche Personalgeschichten der doppelte Derby-Sieg des HC Glauchau/Meerane gegen den HC Fraureuth schrieb

Glauchau
Am ersten Spieltag der neuen Saison trafen die Teams aus Westsachsen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen direkt aufeinander. Mit welchem „Handicap“ die Fraureuther Herren zu kämpfen hatten.
Was ist im Sport schon schöner als ein Derby-Sieg? Die Antwort darauf gab der HC Glauchau/Meerane am Sonntag zum Auftakt der Handball-Verbandsliga in der Meeraner Karl-Heinz-Freiberger-Halle – indem der Klub mit seiner ersten Frauen- und seiner zweiten Männermannschaft gleich beide Derbys zum Saisonauftakt gegen den HC Fraureuth gewinnen...
