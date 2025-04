Handball: Warum das letzte Heimspiel der HSG Langenhessen/Crimmitschau für ein Duo besonders emotional wurde

Nach sieben Partien ohne Sieg konnte der Aufsteiger in der Oberliga Sachsen endlich mal wieder jubeln. Nach dem Schlusspfiff flossen trotz erfolgreichem Klassenerhalt aber auch Tränen.

Ziel erreicht, aber durchaus einiges an Luft nach oben - so fiel am Samstag das Fazit von Trainerin Corina Cupcea nach dem letzten Heimspiel der HSG Langenhessen/Crimmitschau aus. Im Kellerduell der Oberliga Sachsen hatten die Handballerinnen aus Westsachsen zuvor endlich den Bock umgestoßen und den ersten Sieg seit Anfang Januar gefeiert. Gegen...