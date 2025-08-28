Handball: Zum Verbandsliga-Auftakt steht ein doppeltes Derby zwischen Fraureuth und Glauchau/Meerane auf dem Programm

Werdau
Am Wochenende legen die Handballteams der Region zum Großteil wieder los. Der Spielplan bietet dabei auch die Chance für eine direkte Revanche.
Gleich mit einem doppelten Derby starten die Verbandsligateams aus Westsachsen am Sonntag in die neue Saison. Das Duell zwischen den Frauen des HC Fraureuth und des HC Glauchau/Meerane (14 Uhr) sowie zwischen den Fraureuther Männern und der zweiten HC-Mannschaft (16 Uhr) ist zugleich die Auflage des letzten Spieltages der vergangenen Saison. Da...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.