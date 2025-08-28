Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Handball: Zum Verbandsliga-Auftakt steht ein doppeltes Derby zwischen Fraureuth und Glauchau/Meerane auf dem Programm

In der Handball-Verbandsliga kommt es zum Auftakt gleich zum Derby zwischen Fraureuth und Glauchau/Meerane.
In der Handball-Verbandsliga kommt es zum Auftakt gleich zum Derby zwischen Fraureuth und Glauchau/Meerane. Bild: Symbolbild: dariovuksanovic/ stock.adobe.com
Werdau
Redakteur
Von Anika Zimny
Am Wochenende legen die Handballteams der Region zum Großteil wieder los. Der Spielplan bietet dabei auch die Chance für eine direkte Revanche.

Gleich mit einem doppelten Derby starten die Verbandsligateams aus Westsachsen am Sonntag in die neue Saison. Das Duell zwischen den Frauen des HC Fraureuth und des HC Glauchau/Meerane (14 Uhr) sowie zwischen den Fraureuther Männern und der zweiten HC-Mannschaft (16 Uhr) ist zugleich die Auflage des letzten Spieltages der vergangenen Saison. Da...
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
18.08.2025
3 min.
HC Glauchau/Meerane holt drei Neuzugänge: Welche Kontakte im Handball-Netzwerk entscheidend waren
Neu im HC-Team: Jonas Schürer spielt auf Linksaußen.
Spieler aus dem Team des Handball-Regionalligisten schlüpften in die Vermittlerwolle. Dadurch konnten die Wechsel von Nico Cornelius und Jonas Schürer eingefädelt werden.
Holger Frenzel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
3 min.
Handball-Spätstarter mit einer besonderen Marotte: So tickt Neuzugang Nico Cornelius vom HC Glauchau/Meerane
Nico Cornelius (links) verstärkt den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane.
Beim Handball-Regionalligist soll der 34-Jährige eine Schlüsselrolle einnehmen. Der Rückraumspieler bringt Erfahrung aus der dritten Liga mit. Warum sich der Routinier für den Wechsel entschieden hat.
Holger Frenzel
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel