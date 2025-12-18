Handballerinnen aus Langenhessen und Crimmitschau kämpfen um den Anschluss an die Podestplätze

Werdau
Kurz vor Weihnachten ist das HSG-Team in der Oberliga Sachsen noch einmal gefordert. Zu Gast ist eine Mannschaft, die derzeit vor ihm in der Tabelle steht.
Zum Abschluss der Hinrunde in der Oberliga Sachsen wartet auf die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau noch einmal eine große Herausforderung. Am Samstag, 17 Uhr empfängt der Tabellensechste im Koberbachzentrum Langenhessen mit Rotation Weißenborn den Tabellendritten. Mit einem Sieg könnte die HSG, die in dieser Saison in eigener...
