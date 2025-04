HC Glauchau/Meerane: Verbandsliga-Teams gehen am Sonntag auf Haijagd

Sowohl die erste Frauen- als auch die zweite Männermannschaft des Vereins genießen am Sonntag Heimrecht. Für welches Team es um besonders viel geht.

Die zweite Männermannschaft des HC Glauchau/Meerane kann am Sonntag in der Handball-Verbandsliga West einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Als Drittletzte des Tableaus (9:29 Punkte) gehen die Westsachsen gegen das Schlusslicht, die „Handballhaie“ aus Mölkau (6:34), auf Punktejagd. Gespielt wird ab 16 Uhr in der...