Heiße Fotos auf kaltem Eis: Eisschnelllauf-Stars ziehen für besonderen Kalender blank

Vor einem Jahr war der gebürtige Crimmitschauer Felix Maly einer der Ideengeber für das Projekt seiner Erfurter Trainingsgruppe. Warum es bei der Neuauflage jetzt auf sehr gewohntes Terrain ging.

Sie haben es wieder getan. Und sich diesmal sogar dort ausgezogen, wo sie sich richtig heimisch fühlen. Die Rede ist von den Eisschnellläufern des ESC Erfurt um den gebürtigen Crimmitschauer Felix Maly, die zum zweiten Mal mit einem besonderen Kalender für Aufmerksamkeit sorgen. Denn um ihre Sportart ins Rampenlicht zu rücken, ziehen die...