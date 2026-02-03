Hockeyteam des SV Motor Meerane kurz vor dem Ziel: Noch ein Punkt fehlt zum Aufstieg in die 2. Bundesliga

Die Frauenmannschaft hat am Sonntag in Berlin die Tabellenführung in der Regionalliga behauptet. Nun geht es auch für den Matchball in die Hauptstadt.

Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane haben im neunten Punktspiel der Hallen-Regionalliga ihren achten Sieg erzielt. Die Mannschaft setzte sich am Sonntag durch Tore von Tina Götz (2), Hanna Rothmund und Marie Rothmund 4:3 bei Berlin-Zehlendorf durch. Meerane behauptete damit die Tabellenführung und steht kurz vor dem Aufstieg in die 2.