Spannendes Finale bei Hockeyteams des SV Motor Meerane: Blicke gehen nach oben und nach unten

Glauchau
Die Frauen haben sich in der Hallen-Regionalliga eine gute Ausgangsposition für die Rückkehr in die 2. Bundesliga erspielt. Dagegen hadern die Männer mit dem Spielglück und den Schiedsrichtern.
Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane haben am Wochenende in der Regionalliga die Maximalpunktzahl geholt. Die Mannschaft gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen Schlusslicht HC Argo Charlottenburg mit 6:0 und ließ tags darauf einen 4:3-Erfolg beim HC Berlin Brandenburg folgen. Die Meeraner Frauen übernahmen damit die Tabellenführung und...
