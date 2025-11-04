Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
2024 gaben die Hohenstein-Ernstthaler Moritz Jenkner (vorne) und Paul Fröde vor ihrer Haustür auf dem Sachsenring Gas.
2024 gaben die Hohenstein-Ernstthaler Moritz Jenkner (vorne) und Paul Fröde vor ihrer Haustür auf dem Sachsenring Gas. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft startet Saison 2026 auf dem Sachsenring
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Jahr Pause kehrt die Rennserie auf die westsächsische Grand-Prix-Strecke zurück. Insgesamt stehen sieben Stationen auf dem Programm.

Motorsportfans aus Westsachsen und Umgebung können sich 2026 auf die Rückkehr der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf den Sachsenring freuen. In diesem Jahr war die Rennserie bei der Vergabe der freien Rennsporttage auf der Grand-Prix-Strecke, die aufgrund von Lärmschutzbestimmungen eingeschränkt sind, leer ausgegangen....
Mehr Artikel