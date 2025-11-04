Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft startet Saison 2026 auf dem Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal
Nach einem Jahr Pause kehrt die Rennserie auf die westsächsische Grand-Prix-Strecke zurück. Insgesamt stehen sieben Stationen auf dem Programm.
Motorsportfans aus Westsachsen und Umgebung können sich 2026 auf die Rückkehr der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf den Sachsenring freuen. In diesem Jahr war die Rennserie bei der Vergabe der freien Rennsporttage auf der Grand-Prix-Strecke, die aufgrund von Lärmschutzbestimmungen eingeschränkt sind, leer ausgegangen....
