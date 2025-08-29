Jens Weißflog scherzt mit Lothar Matthäus: Was hinter dem Treffen der beiden Sportlegenden in Zwickau steckte

Der Vierschanzentourneesieger und der Fußball-Rekordnationalspieler waren am Donnerstagabend in Plauderlaune. Von einer lockeren Veranstaltung mit einem durchaus ernsthaften Hintergrund.

Der Punkt für den Gag des Abends ging am Donnerstag in Zwickau an Jens Weißflog. Lothar Matthäus hatte gerade von den Übertragungen der Vierschanzentournee und der Faszination des Skispringens allgemein geschwärmt. „Es ist ja immer schön, da zuzuschauen. Aber was geht einem eigentlich durch den Kopf, wenn man da oben losfährt oder...