Jubel beim VfL Wildenfels: Volleyballerinnen machen Durchmarsch perfekt

Die Frauenmannschaft zieht mit den Männern gleich und spielt nächste Saison ebenfalls in der Sachsenklasse. Eine besonders emotionale Angelegenheit ist der zweite Aufstieg in Folge für den Trainer.

Die Sektdusche nach dem größten Erfolg der Wildenfelser Volleyballerinnen in der Vereinsgeschichte ließ Trainer Matthias Langer am Samstagnachmittag gerne über sich ergehen. „Es hätte wohl keiner erwartet, dass wir direkt den Durchmarsch von der Bezirksklasse in die Sachsenklasse schaffen“, sagte der 54-Jährige, nachdem seine Mannschaft...