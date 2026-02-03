Junioren-WM im Rennrodeln: Sächsisches Duo krönt sich als jüngstes Doppel zu Vizeweltmeisterinnen

Viel Zeit zum Genießen ihres bisher größten gemeinsamen Erfolges bleibt Luise Röder und Maria Schneider in dieser Woche gar nicht. Am Samstag krönte sich das junge Rennrodelduo aus dem Callenberger Ortsteil Langenchursdorf und Flöha bei der Junioren-WM in Altenberg als jüngstes Doppelsitzerpaar bei den Juniorinnen zu Vizeweltmeisterinnen,... Viel Zeit zum Genießen ihres bisher größten gemeinsamen Erfolges bleibt Luise Röder und Maria Schneider in dieser Woche gar nicht. Am Samstag krönte sich das junge Rennrodelduo aus dem Callenberger Ortsteil Langenchursdorf und Flöha bei der Junioren-WM in Altenberg als jüngstes Doppelsitzerpaar bei den Juniorinnen zu Vizeweltmeisterinnen,...