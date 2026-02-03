MENÜ
Bis zuletzt hatte sich Edgar Raab beim VfB Eintrach Fraureuth engagiert.
Bis zuletzt hatte sich Edgar Raab beim VfB Eintrach Fraureuth engagiert.
Werdau
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth trauert um Ehrenmitglied
Redakteur
Von Anika Zimny
Bis zuletzt engagierte sich Edgar Raab im Verein und war regelmäßig in der Rudolf-Dorn-Halle zu Gast. In die Region hatte ihn die Liebe gebracht.

Erst wenige Wochen ist es her, da stand Edgar Raab noch beim Senioren-Paarkampf-Turnier des VfB Eintracht Fraureuth auf der Kegelbahn in der Rudolf-Dorn-Halle. Mit den Worten „Ihr könntet ja alle meine Kinder sein“ hatte der 93-Jährige die Teilnehmer beim traditionellen Wettkampf seines Vereins begrüßt. In Zukunft wird sein Gesicht bei den...
Mehr Artikel