Kunstrad: Germania-Pokal lockt zahlreiche Talente in die Turnhalle der Glauchauer Sachsenalleeschule

Rund 50 Athletinnen und Athleten zeigten am Samstag ihr Können. Welches Fazit der Gastgeber RV Germania Oberschindmaas zog.

Auch im 121. Jahr seitdem die ersten Sportler in Dennheritz das Kunstradfahren für sich entdeckt haben, ist es um die Sportart in der Gemeinde kein bisschen ruhig geworden. Das stellte der ortsansässige RV Germania 1904 am Samstag bei seinem Germania-Pokal unter Beweis, der in der Turnhalle der Sachsenalleeschule in Glauchau ausgetragen wurde....