Mit welcher Einstellung der Kapitän den SV Lok Glauchau-Niederlungwitz in der Fußball-Westsachsenliga voranbringt

Florian Vogel ist für die „Freie Presse“ nicht nur aufgrund seines Tores in Werdau der „Spieler der Woche“. Denn auch Trainer Pierre Zschille betont, was er an dem 26-Jährigen hat.

Es läuft die fünfte Minute der Nachspielzeit, als es beim Auswärtsspiel des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz beim FC Sachsen 90 Werdau einen Strafstoß für die Gäste gibt. Der 26-jährige Florian Vogel jagt den Ball vom Elfmeterpunkt ins obere linke Eck - und trifft so zum erlösenden 2:0 gegen den Tabellenvorletzten. Trotz Pech vorm Tor... Es läuft die fünfte Minute der Nachspielzeit, als es beim Auswärtsspiel des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz beim FC Sachsen 90 Werdau einen Strafstoß für die Gäste gibt. Der 26-jährige Florian Vogel jagt den Ball vom Elfmeterpunkt ins obere linke Eck - und trifft so zum erlösenden 2:0 gegen den Tabellenvorletzten. Trotz Pech vorm Tor...