Nach Heimniederlage: TSV 90 Zwickau steht in der Bundesliga der Kegler nun auf einem Abstiegsplatz

Im Duell mit dem SKK Raindorf haben am Samstag nur zwei Spieler des Gastgebers die 600-er Marke übertroffen. Das reichte nicht zur Trendwende.

Nach der fünften Niederlage in Folge spitzt sich für den TSV 90 Zwickau die Lage in der Bundesliga des Deutschen Keglerbundes Classic (DKBC) zu. Der Aufsteiger zog im Heimspiel gegen den SKK Raindorf am Samstag mit 2:6 den Kürzeren und rutschte auf den neunten Platz der Zehnerstaffel ab, aus der am Saisonende die letzten Drei absteigen. Dabei...