Axel Bauer (am Ball) avancierte mit seinem Treffer in der letzten Sekunde zum Matchwinner.
Axel Bauer (am Ball) avancierte mit seinem Treffer in der letzten Sekunde zum Matchwinner. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Nerven wie Drahtseile: Fraureuther Handballer drehen Heimspiel in den letzten 15 Sekunden
Von Lukas Strechel
Die Verbandsligateams des HC Fraureuth hielten die Zuschauer am Sonntag gleich in zwei Spielen in Atem – nur einmal allerdings mit einem guten Ausgang für die Gastgeber.

Der HC Fraureuth bot den Zuschauern in der Erich-Glowatzky-Halle am vergangenen Sonntag zwei Verbandsligaspiele, die an Spannung kaum zu überbieten waren. Während die Frauen am Ende gegen Leipziger SV Südwest eine unglückliche 26:27-Niederlage hinnehmen mussten, feierten die Männer gegen die USG Chemnitz schon wieder einen spektakulären...
