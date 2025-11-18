Nerven wie Drahtseile: Fraureuther Handballer drehen Heimspiel in den letzten 15 Sekunden

Werdau
Die Verbandsligateams des HC Fraureuth hielten die Zuschauer am Sonntag gleich in zwei Spielen in Atem – nur einmal allerdings mit einem guten Ausgang für die Gastgeber.
Der HC Fraureuth bot den Zuschauern in der Erich-Glowatzky-Halle am vergangenen Sonntag zwei Verbandsligaspiele, die an Spannung kaum zu überbieten waren. Während die Frauen am Ende gegen Leipziger SV Südwest eine unglückliche 26:27-Niederlage hinnehmen mussten, feierten die Männer gegen die USG Chemnitz schon wieder einen spektakulären...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.