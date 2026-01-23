Olympia-Debüt als Lohn für harten Weg: Warum Eisschnellläuferin Josie Hofmann die Winterspiele nur einmal erleben wird

Die Sportlerin vom Crimmitschauer Polizeisportverein erfüllt sich mit der Olympia-Teilnahme einen Lebenstraum. Danach sah es zu Saisonbeginn nach einer Verletzung nicht unbedingt aus.

Eines hat Josie Hofmann unabhängig von den Ergebnissen der nächsten Wochen für sich schon entschieden: Ihre Premiere auf der olympischen Bühne im Februar bei den Winterspielen in Italien wird zugleich ihr erster und letzter Auftritt im Zeichen der Ringe sein. Das machte die 29-jährige Eisschnellläuferin vom Crimmitschauer Polizeisportverein... Eines hat Josie Hofmann unabhängig von den Ergebnissen der nächsten Wochen für sich schon entschieden: Ihre Premiere auf der olympischen Bühne im Februar bei den Winterspielen in Italien wird zugleich ihr erster und letzter Auftritt im Zeichen der Ringe sein. Das machte die 29-jährige Eisschnellläuferin vom Crimmitschauer Polizeisportverein...