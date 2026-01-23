MENÜ
  • Olympia-Debüt als Lohn für harten Weg: Warum Eisschnellläuferin Josie Hofmann die Winterspiele nur einmal erleben wird

Viele Jahre hat Josie Hofmann für ihren Traum von Olympia ins Training investiert, jetzt erfüllt er sich in Italien.
Viele Jahre hat Josie Hofmann für ihren Traum von Olympia ins Training investiert, jetzt erfüllt er sich in Italien. Bild: IMAGO/Goal Sports Images
Mit der Einkleidung durch den Deutschen Olympischen Sportbund in der vergangenen Woche wurde ihre Olympiapremiere für Josie Hofmann so richtig real.
Mit der Einkleidung durch den Deutschen Olympischen Sportbund in der vergangenen Woche wurde ihre Olympiapremiere für Josie Hofmann so richtig real. Bild: Anika Zimny
Gemeinsam mit Lea-Sophie Scholz (links) und Josephine Schlörb (Mitte) gehört Josie Hofmann in der Teamverfolgung der Frauen zur Weltspitze.
Gemeinsam mit Lea-Sophie Scholz (links) und Josephine Schlörb (Mitte) gehört Josie Hofmann in der Teamverfolgung der Frauen zur Weltspitze. Bild: IMAGO/Imago Images
Werdau
Olympia-Debüt als Lohn für harten Weg: Warum Eisschnellläuferin Josie Hofmann die Winterspiele nur einmal erleben wird
Von Anika Zimny
Die Sportlerin vom Crimmitschauer Polizeisportverein erfüllt sich mit der Olympia-Teilnahme einen Lebenstraum. Danach sah es zu Saisonbeginn nach einer Verletzung nicht unbedingt aus.

Eines hat Josie Hofmann unabhängig von den Ergebnissen der nächsten Wochen für sich schon entschieden: Ihre Premiere auf der olympischen Bühne im Februar bei den Winterspielen in Italien wird zugleich ihr erster und letzter Auftritt im Zeichen der Ringe sein. Das machte die 29-jährige Eisschnellläuferin vom Crimmitschauer Polizeisportverein...
