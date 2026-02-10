MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lohnt sich der Aufwand fürs Public Viewing? Die Antwort darauf fiel für die Organisatoren am Sonntag in Lauenhain klar aus: Ja, es lohnt sich angesichts des vollen Saals.
Lohnt sich der Aufwand fürs Public Viewing? Die Antwort darauf fiel für die Organisatoren am Sonntag in Lauenhain klar aus: Ja, es lohnt sich angesichts des vollen Saals. Bild: Ralph Koehler/propicture
Lohnt sich der Aufwand fürs Public Viewing? Die Antwort darauf fiel für die Organisatoren am Sonntag in Lauenhain klar aus: Ja, es lohnt sich angesichts des vollen Saals.
Lohnt sich der Aufwand fürs Public Viewing? Die Antwort darauf fiel für die Organisatoren am Sonntag in Lauenhain klar aus: Ja, es lohnt sich angesichts des vollen Saals. Bild: Ralph Koehler/propicture
Werdau
Olympia: Public Viewing für Crimmitschauer Eisschnellläufer wird zum Besuchermagnet
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Goldrichtig war die Entscheidung der Anhänger von Felix Maly und auch Fridtjof Petzold, das 5000-Meter-Rennen am Sonntag gemeinsam in Lauenhain zu schauen – auch wenn es sportlich Luft nach oben gab.

Seine Gefühle konnte Felix Maly auch am Montag noch schwer in Worte fassen. Wenige Stunden zuvor hatte sich der 31-Jährige seinen großen Lebenstraum erfüllt: einen Start bei den Olympischen Winterspielen. Als es kurz vor 17 Uhr am Sonntagnachmittag über die 5000 Meter ernst wurde für den Eisschnellläufer aus dem Crimmitschauer Ortsteil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
05.02.2026
4 min.
Olympia mit vier Sportlern aus Crimmitschau: Zwischen Vorfreude auf Public-Viewing und Tristesse beim Stadtbummel
Sie vertreten Crimmitschau bei den Olympischen Spielen: Mathilda Heine, Josie Hofmann, Fridtjof Petzold und Felix Maly (von oben links/im Uhrzeigersinn).
Ein Quartett mit Crimmitschau-Bezug steht in Italien im Rampenlicht. Der Stolz auf die Leistungen der Sportler ist nicht überall zu sehen und zu spüren. Was kurz vor der Olympia-Eröffnung fehlt.
Holger Frenzel
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
06.02.2026
4 min.
Olympia-Premiere im gleichen Rennen für zwei Eisschnellläufer aus Crimmitschau
Die Karrieren von Felix Maly (vorn) und Fridtjof Petzold verliefen zwar ganz unterschiedlich – jetzt aber vertreten die beiden Crimmitschauer gemeinsam Deutschland bei Olympia.
Aus der gleichen Heimatstadt, aber auf ganz unterschiedlichen Wegen fanden Felix Maly und Fridtjof Petzold ihren Platz in der Weltspitze. Worauf die beiden stolz sind und wann Daumen drücken angesagt ist.
Anika Zimny
Mehr Artikel